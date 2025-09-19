(LaPresse) Si susseguono le iniziative a sostegno della Palestina a Roma. L’ultima in ordine di tempo, organizzata al Pantheon, ha visto l’adesione di decine di persone. “L’obiettivo – spiega Giulia Calo di Potere al Popolo – è quello di mantenere alta l’attenzione su quello che sta accadendo a Gaza. Per questo siamo qui per ricordare lo sciopero generale del 22 settembre che vedrà la partecipazione di tantissimi lavoratori e manifestazioni in 50 città italiane”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, presidio per la Palestina al Pantheon