Roma è una meta sempre super gettonata. Ogni anno, infatti, è presa d’assalto da milioni di persone e non è solamente un modo di dire. Colosseo, Fontana di Trevi, San Pietro, Trinità dei Monti. tutti luoghi meravigliosi, certo, ma anche tutti i giorni pieni fino all’orlo di turisti. Quello che però in pochi sanno è che, appena fuori dal centro, ci sono paesini e luoghi incredibili dove raramente troverai folle di viaggiatori. Il Lazio è un piccolo scrigno di bellezze: borghi medievali, siti archeologici, laghi tranquilli e sentieri panoramici. Basta spingersi un po’ oltre il raccordo per scoprire che c’è un’altra faccia di Roma, più lenta e davvero sorprendente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Roma oltre i classici monumenti: le mete fuori città ignorate dai turisti