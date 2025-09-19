Roma Municipio XIII | 50 nuovi contenitori per la raccolta degli abiti usati

Nel Municipio XIII di Roma prende il via un progetto pilota innovativo per la raccolta degli abiti usati, frutto della collaborazione tra l’amministrazione locale e Ama. L’iniziativa punta a contrastare fenomeni diffusi come rovistaggio e accumulo di indumenti abbandonati su marciapiedi e strade, restituendo decoro urbano e al tempo stesso incentivando pratiche di riuso e riciclo. Le prime installazioni. Sono già stati posizionati 20 dei 50 contenitori previsti. La scelta delle collocazioni è ricaduta su punti considerati sicuri e frequentati, così da ridurre il rischio di vandalismi e garantire un utilizzo corretto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

