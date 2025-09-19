Roma lancia Informa Energia | un camper contro sprechi e bollette salate

Roma, 19 settembre 2025 – Roma Capitale lancia “ Informa Energia ”, il nuovo servizio itinerante che porta a cittadine e cittadini, direttamente sul territorio, informazioni pratiche e orientamento gratuito per ridurre i consumi in casa e risparmiare in bolletta. A partire da lunedì 22 settembre, un camper attrezzato come sportello informativo farà tappa ogni settimana in un Municipio diverso con esperti pronti a fornire consulenza e supporto per una gestione più efficiente dell’energia domestica. Attraverso questo nuovo servizio i cittadini potranno ricevere un aiuto concreto nelle scelte quotidiane legate a temi di grande attualità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Online il nuovo sito del Comune di Roma dedicato a energia e cambiamenti climatici - Un sito per raccontare come è cambiato il clima a Roma, cosa sta facendo l’amministrazione di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici e cosa può fare ogni cittadino singolarmente per ridurre ... Lo riporta romatoday.it

A Roma un progetto per aiutare 90 famiglie in povertà energetica - Pagamento delle bollette, operazioni di efficientamento, come la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con apparecchi a basso consumo, incontri di formazione per un uso consapevole dell'energia: ... Riporta ansa.it