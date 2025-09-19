Roma ladri in parrocchia | rubate le offerte durante la messa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il colpo organizzato nei minimi dettagli. Un gruppo di ladri ha distratto il parroco della parrocchia di Gesù Bambino, in via dei Campi Flegrei a Roma, riuscendo così a forzare la cassaforte della canonica e portare via migliaia di euro in offerte. Il parroco, Don Roberto Cassano, ha spiegato che il denaro sarebbe stato depositato il giorno successivo in banca, segno che i malviventi conoscevano bene i suoi movimenti e avevano studiato il furto con attenzione. Lo sfogo di Don Cassano. Intervistato dal Corriere della Sera, il sacerdote ha espresso tutta la sua amarezza. «Sono stato parroco per nove anni a Corviale e non è mai successo nulla. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, ladri in parrocchia: rubate le offerte durante la messa

In questa notizia si parla di: roma - ladri

Valentino, ladri nella sua villa a Roma (mentre lui era in casa): la guardia spara, banditi in fuga

Roma, maxi colpo in pieno centro: ladri in fuga con bottino da 100mila euro

Esplosione a Roma, scatta l’allarme degli sciacalli: ladri e rom nelle case del Prenestino

Furti di oggetti sacri in chiesa nella provincia di #Roma: I ladri hanno colpito in altri edifici di culto? Trafugate una croce d’altare di ottone, un paramento sacerdotale, una statua del “Bambino Gesù” e due strumenti musicali. I Carabinieri hanno arrestato un 42e - facebook.com Vai su Facebook

Ladri "sportivi" nel negozio: rubate felpe e scarpe da ginnastica https://ift.tt/5pvg2fH - X Vai su X

Ladro deruba i fedeli a messa e fa shopping con le carte di credito rubate; Rubati calice e ostie nella chiesa di Borgo Nuovo, padre Garau: Violentata la nostra parrocchia; Nuovo furto in un bar a Barletta: i ladri portano via soldi e uova di Pasqua.

Distraggono il parroco e rubano migliaia di euro di offerte: “Danno ingente, hanno sfondato la porta” - Un ragazzo è andato dal parroco due ore prima della messa, pretendendo di essere confessato solo da voi. Segnala fanpage.it