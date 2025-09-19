Roma | il primo derby del Gasp si riparte da Soulé in un attacco ancora da definire
FILIPPO MONETTI Roma 19 settembre 2025 - Lo scorso anno la Roma ha designato un erede per Paulo Dybala e la scelta è ricaduta su Matias Soulé. Il talentuoso classe 2003, insieme ad Artem Dovbyk, è stato l'ingaggio di copertina del mercato capitolino, pagato oltre 30 milioni dalla Juventus, ma il suo impatto non è stato immediato. Complici le difficoltà complessive della rosa, anche il giovane argentino si è fatto attendere, ma con Ranieri è riuscito a sbocciare e in questo avvio di stagione è stato la costante di Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ha affidato all'ex Frosinone le chiavi del gioco offensivo capitolino e non vuole rinunciarci, neanche con la disponibilità della Joya. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
