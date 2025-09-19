Roma il Campidoglio esporrà la bandiera della Palestina
Roma, 19 settembre 2025 – La bandiera della Palestina sarà esposta in piazza del Campidoglio. È quanto stabilito dalla mozione di maggioranza approvata oggi in Assemblea capitolina, con 31 voti favorevoli e un solo astenuto. Il documento votato dall’Aula impegna il Sindaco e la Giunta a condannare in maniera netta ogni attentato al diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento alla recente offensiva contro Gaza City e, più in generale, a tutte quelle operazioni che mettono in pericolo la vita dei civili, distruggono infrastrutture umanitarie essenziali o impediscono l’evacuazione in sicurezza delle popolazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: roma - campidoglio
