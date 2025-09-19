Roma i retroscena sul mancato rinnovo di Coletta e sulla futura rivendita

Dopo dieci anni nel settore giovanile della Roma, Federico Coletta ha scelto di iniziare una nuova avventura. Il classe 2007, cresciuto con la maglia giallorossa senza però riuscire a esordire in prima squadra, lo scorso 1° settembre si è trasferito al Benfica. Un’operazione da circa un milione di euro che segna un passo importante per la carriera del giovane attaccante, considerato tra i prospetti più interessanti della sua generazione. La clausola sulla rivendita. Un dettaglio cruciale riguarda la percentuale sulla futura rivendita: come riportato da Eleonora Trotta su X, la Roma ha mantenuto il 30% su ogni eventuale trasferimento, senza tetti né condizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, i retroscena sul mancato rinnovo di Coletta e sulla futura rivendita

In questa notizia si parla di: roma - retroscena

Calciomercato Roma, sfuma l’arrivo del nuovo centrocampista: retroscena decisivo

Ahanor all’Atalanta, Roma beffata: il retroscena sul tentativo in extremis

De Rossi dice tutto: dal ritorno alla Roma al futuro e il retroscena su David

? Calciomercato Roma - Retroscena Coletta: 30% sulla futura rivendita senza limiti. #Calciomercato #Roma #Benfica #GiovaniTalenti #Futuro https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-retroscena-coletta-30-sulla-futura-rivendita-senza-limi - X Vai su X

Dopo il KO col Sassuolo, Sarri non si è presentato in sala stampa ed è rientrato a Roma da solo. Un retroscena che alimenta le voci sulla rabbia del tecnico biancoceleste. ? Vai su Facebook

Thiago Motta ?? Rinnovo Politano e retroscena Roma-Zhegrova: news di oggi??; L'Inter non ha fatto offerte per Koné: Romano svela i retroscena sul mancato arrivo del francese; Spunta la verità sul mancato arrivo di Frattesi alla Roma: Abbiamo lavorato col procuratore e l'Inter.

Calciomercato Lazio, retroscena Romagnoli: rifiutata questa offerta in estate. Ora aspetta l’adeguamento, sarebbe disposto anche a… - Calciomercato Lazio, retroscena Romagnoli: rifiutata questa offerta in estate. Segnala lazionews24.com

Roma, scoppia il caso Pellegrini. Gasperini: "Non vogliono rinnovargli contratto" - Il centrocampista e capitano giallosso è sempre più lontano dalla Capitale, dopo che si sono fermate le trattative per il rinnovo di contratto con il club ... Riporta adnkronos.com