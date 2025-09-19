Dal 15 a 26 ottobre si terrà la 20esima edizione del Roma Film Festival, il Festival del Cinema. La conferenza di oggi ha presentato il programma. L’edizione del 2027 sarà la prima che si aprirà a Santa Cecilia. “Abbiamo superato le 110mila presenze”, dice Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Verranno consegnati i due primi premi alla carriera (due dei tanti), che andranno a Jafar Panai, premiato da Giuseppe Tornatore. E a Lord David Pattern, produttore di fama mondiale. Verranno premiati anche Pasolini, Franco Caligari, Franco Pinna e Carlo Rambaldi. Fondamentale la presenza della città di Roma: coinvolgimento pienissimo della città e soprattutto dei teatri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Roma Film Fest 20: annunciati i film in gara. Tra i temi ci saranno i conflitti, ma anche musica e letteratura