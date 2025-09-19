Roma Film Fest 20 | annunciati i film in gara Tra i temi ci saranno i conflitti ma anche musica e letteratura
Dal 15 a 26 ottobre si terrà la 20esima edizione del Roma Film Festival, il Festival del Cinema. La conferenza di oggi ha presentato il programma. L’edizione del 2027 sarà la prima che si aprirà a Santa Cecilia. “Abbiamo superato le 110mila presenze”, dice Salvatore Nastasi, Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Verranno consegnati i due primi premi alla carriera (due dei tanti), che andranno a Jafar Panai, premiato da Giuseppe Tornatore. E a Lord David Pattern, produttore di fama mondiale. Verranno premiati anche Pasolini, Franco Caligari, Franco Pinna e Carlo Rambaldi. Fondamentale la presenza della città di Roma: coinvolgimento pienissimo della città e soprattutto dei teatri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: roma - film
Roma, furto da film nel cuore del centro storico: spariti gioielli per 100mila euro
Ambiente, chiusura a Teatro Argentina di Roma per Italia Green Film Festival
Il docu-film “Safara” trionfa a Roma: miglior documentario all’Italia Green Film Festival 2025
? Da oggi a domenica 21 settembre “Cinema in Verde” all’Orto Botanico di Roma: film e incontri sul pianeta che cambia, a ingresso gratuito! Vai su Facebook
Festa di Roma, Nastasi: “Per i 20 anni programma ricco nella casa degli autori indipendenti”; FESTA DEL CINEMA DI ROMA 20 - Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera; Il Ferrara Film Corto Festival viaggerà fino a Roma.
#AreneDiRoma2025 – Human rights film fest (24 Settembre – 28 Settembre) - Dal 24 al 28 settembre il Parco del Torrione Prenestino si trasforma in un’arena di cinema. Da sentieriselvaggi.it
RomaFilmFest 20. Jafar Panahi Premio alla Carriera - ROMA – Jafar Panahi riceverà il Premio alla Carriera nel corso della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Da dazebaonews.it