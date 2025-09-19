Roma Femminile Bavagnoli | In Champions ci aspettano sfide difficili ma esaltanti

L’emozionante giornata di ieri ha permesso alla Roma Femminile di festeggiare l’accesso alla League Phase di Women’s Champions League dopo la vittoria per 2-0 sullo Sporting, grazie alla quale le giallorosse hanno ribaltato il risultato dell’andata. Il successo in terra portoghese ha regalato l’ennesima partecipazione europea consecutiva alla formazione di Rossettini, che oggi ha scoperto anche il proprio destino, conoscendo le avversarie che dovrà affrontare in questa prima parte della competizione. Le parole di Bavagnoli. Ai canali ufficiali del club, ha commentato il sorteggio la Head of Women’s Football Betty Bavagnoli: “Giocare in questa competizione per la quarta stagione di fila rappresenta un orgoglio per tutto il Club, che ha sempre creduto fortemente nella promozione del calcio femminile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

