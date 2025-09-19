Intervistato da DAZN, Stephan El Shaarawy ha parlato a 360 gradi della Roma e di tanti temi. Queste le sue parole, a partire dalla fascia da capitano: “Gratificazione e soddisfazione. Indossare la fascia da capitano è un orgoglio e un privilegio. Per cui sono molto contento. Io che ho vissuto il periodo in cui sono stati capitani Totti e De Rossi e devo dire che non solo hanno fatto la storia del club, ma anche del calcio italiano, è una fascia speciale e una responsabilità nei confronti del gruppo e dei tifosi. Io che sono qui da tanto tempo la sento ma è una cosa di vado fiero. Ho sempre detto di essermi trovato bene dal primo giorno, è una città che mi ha accolto due volte alla grande. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, El Shaarawy: “Gasperini ti porta al limite. Champions League obiettivo primario”