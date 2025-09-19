Roma domani alle 13 | 45 la conferenza stampa di Gasperini verso il derby
Mancano ormai due giorni al derby della Capitale. Domenica alle 12.30, in un Olimpico sold out sul fronte giallorosso, Lazio e Roma si ritroveranno per la stracittadina numero 185. Entrambe le squadre cercano riscatto dopo le sconfitte subite nell’ultimo turno, rispettivamente contro Sassuolo e Torino. Sarà una gara speciale per Gian Piero Gasperini, al suo primo derby romano da quando a giugno si è seduto sulla panchina della Roma. L’allenatore presenterà ufficialmente la sfida domani, in conferenza stampa alle 13:45. Visita speciale a Trigoria. Nell’allenamento odierno a Trigoria, Mario Hermoso ha lavorato a parte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
