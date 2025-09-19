Roma Destinazione Sapere con Primatour e Treccani Esperienze | prof e dirigenti a lezione di viaggi d’istruzione

Roma, 19 settembre 2025 – Un itinerario sorprendente tra i capolavori della Capitale per scoprire Roma i suoi segreti, le sue infinite ricchezze storiche, al fine di informare e preparare centinaia di professori e dirigenti scolastici alle esperienze formative offerte dai viaggi culturali dedicati agli studenti di tutta Italia. Itinerari culturali che gli studenti potranno vivere una volta che l’istituto scolastico avrà colto le opportunità proposte da Primatour e Treccani Esperienze, come le iniziative “Ascoltando Roma” e “Cultura a Vela”, in Basilicata, che fanno parte del progetto “ Destinazione Sapere “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it