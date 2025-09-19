Roma Destinazione Sapere con Primatour e Treccani Esperienze | prof e dirigenti a lezione di viaggi d’istruzione
Roma, 19 settembre 2025 – Un itinerario sorprendente tra i capolavori della Capitale per scoprire Roma i suoi segreti, le sue infinite ricchezze storiche, al fine di informare e preparare centinaia di professori e dirigenti scolastici alle esperienze formative offerte dai viaggi culturali dedicati agli studenti di tutta Italia. Itinerari culturali che gli studenti potranno vivere una volta che l’istituto scolastico avrà colto le opportunità proposte da Primatour e Treccani Esperienze, come le iniziative “Ascoltando Roma” e “Cultura a Vela”, in Basilicata, che fanno parte del progetto “ Destinazione Sapere “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: roma - destinazione
Calciomercato Roma, Gollini al capolinea: destinazione Cremonese
Calciomercato Roma, Solbakken pronto a lasciare la Capitale: destinazione Nodsjaelland
ROMA GIUBILARE: UN VIAGGIO CHE LASCIA IL SEGNO Stai cercando un’esperienza unica da condividere con amici, famiglia o nuovi compagni di viaggio? Destinazione: Roma, la Città Eterna ? Prossima partenza: dal 1 al 3 Novembre Via Vai su Facebook
Viaggio didattico e di arricchimento formativo per studenti e studentesse delle classi terze di due scuole secondarie di I grado di Roma, con destinazione l’isola di Lampedusa, da martedì 30/09 a venerdì 3/10 2025. Gli istituti scolastici interessati potranno - X Vai su X
Roma, Destinazione Sapere con Primatour e Treccani Esperienze: prof e dirigenti a lezione di viaggi d'istruzione; Prezentace Ceské republiky jako destinace školní turistiky.
Roma, Giubileo dei Giovani 2025: come arrivare a Tor Vergata e cosa sapere - Tra le numerose informazioni utili diffuse, quelle dedicate alle modalità per raggiungere Tor Vergata. Lo riporta tg24.sky.it
Roma Pride 2025, il percorso della parata: orari, strade chiuse e bus deviati. Tutto quello che c'è da sapere - 30, le strade del centro di Roma ospiteranno la storica parata dell’orgoglio LGBTQIA+, con oltre 40 carri ... Da ilmessaggero.it