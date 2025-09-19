Roma arrestato rapinatore seriale | 5 colpi in tre giorni bottino di 6mila euro

Roma, 19 settembre 2025 – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri della stazione di Roma Cecchignola hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio GIP, nei confronti di romano di 44 anni, già detenuto nel carcere di Regina Coeli per altra causa, gravemente indiziato di aver commesso 5 rapine in concorso, ai danni di esercizi commerciali nei giorni 29 giugno, 2 e 3 luglio scorsi. Le indagini, coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica di Roma, attraverso l’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne alle attività commerciali, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari relativi al coinvolgimento e al ruolo specifico dell’indagato negli episodi delittuosi contestati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - arrestato

