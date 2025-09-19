Roma accende i riflettori sulle icone d’Inghilterra a quattro ruote

Sotto le arcate secolari di Villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell’Ambasciatore britannico a Roma, l’eleganza d’Oltremanica si prepara a far battere i cuori degli appassionati di motori: trenta capolavori su quattro ruote si sfideranno per il titolo “Bella come Roma”, trasformando l’Esquilino in un salotto a cielo aperto. Il palcoscenico di Villa Wolkonsky La scenografia naturale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Roma accende i riflettori sulle icone d’Inghilterra a quattro ruote

In questa notizia si parla di: roma - accende

Ora si fa sul serio. Gasperini cambia marcia e accende la Roma

Tutti pazzi per Giallini: Piazza Roma si accende grazie alla simpatia del commissario Schiavone

‘Pesci piccoli’ ma non tanto: i The Jackal chiudono il BCT e Piazza Roma si accende

Lotito accende il derby: "Noi la società più forte economicamente. La Roma è nella m... come Inter e Milan" #lotito #lazio #roma - X Vai su X

SAVE THE DATE! Sabato 4 ottobre il quartiere si accende! Torna il Roma 70 Live al Mercato Grotta Perfetta: musica, sorrisi, buon cibo e drink. Al mattino spazio ai più piccoli con laboratori artistici e mostra fotografica su Roma 70. La sera, dalle 17 a me - facebook.com Vai su Facebook

Dua Lipa accende i riflettori su un nuovo progetto musicale e spunta anche il nome di Mark Ronson; Il Rodeo dello Sporting Magi accende i riflettori su Cagnato e Tonin; Artisti LGBT: icone della musica e portabandiera all'Eurovision.