Roma a rischio chiusura la bottega del maestro del legno Ferdinando Codognotto dopo 63 anni lo scultore al GdI | Dove vado a 85 anni con problemi ai polmoni?
La nuova società proprietaria dell'edificio di via dei Pianellari 14, nel cuore di Roma, ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto allo scultore, con l'intenzione di destinare lo spazio della storica bottega a una diversa attività commerciale; Codognotto a Il Giornale d'Italia: "Sono qui da.
Calciomercato Roma, spunta l’ipotesi Scamacca: suggestione o rischio calcolato?
Roma, Dovbyk e Salah-Eddine ancora out: a rischio per il test contro l’UniPomezia
Mikautadze a rischio: Ghisolfi sfida la Roma per l’attaccante
HERMOSO A RISCHIO DERBY Brutte notizie per la Roma in vista di domenica: Mario Hermoso si è fermato in allenamento per un risentimento al polpaccio. È in dubbio per la stracittadina, anche se da Trigoria filtra un moderato ottimismo sul recupero. Il Vai su Facebook
Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo lo stop di Dybala, anche Hermoso è a rischio derby Chi gioca al suo posto? - X Vai su X
