Roma a rischio chiusura la bottega del maestro del legno Ferdinando Codognotto dopo 63 anni lo scultore al GdI | Dove vado a 85 anni con problemi ai polmoni?

La nuova società proprietaria dell'edificio di via dei Pianellari 14, nel cuore di Roma, ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto allo scultore, con l'intenzione di destinare lo spazio della storica bottega a una diversa attività commerciale; Codognotto a Il Giornale d'Italia: "Sono qui da.

roma a rischio chiusura la bottega del maestro del legno ferdinando codognotto dopo 63 anni lo scultore al gdi dove vado a 85 anni con problemi ai polmoni

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, a rischio chiusura la bottega del maestro del legno Ferdinando Codognotto dopo 63 anni, lo scultore al GdI: "Dove vado a 85 anni con problemi ai polmoni?"

