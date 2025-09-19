Roma 2025 | nel programma Dracula di Luc Besson Sandokan con Can Yaman Hamnet e il film su Rosa Ricci

Tanti titoli, da opere d'autore a film indirizzati al grande pubblico, in programma a Roma: Hamnet e il Dracula di Luc Besson in programma oltre all'attesa serie reboot su Sandokan e a Cinque secondi di Paolo Virzì, 40 secondi, Joaquim LaFosse e Jim Sheridan in concorso. Dal Dracula di Luc Besson ad Hamnet, incursione shakesperiana di Chloe Zhao in odor di nomination agli Oscar, dall'esordio alla regia di James McAvoy a quello della figlia di George Romero coi suoi zombie drag, passando per la serie reboot di Sandokan con Cam Yaman e allo show Netflix Mrs Playmen, con Carolina Crescentini. Più vario che mai il programma della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ospitata al 15 al 26 ottobre 2025 presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altre location romane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Roma 2025: nel programma Dracula di Luc Besson, Sandokan con Can Yaman, Hamnet e il film su Rosa Ricci

In questa notizia si parla di: roma - programma

Roma Buskers Festival, il programma dell’evento al Porto Turistico

Roma celebra i Santi Pietro e Paolo 2025: gli eventi in programma

Cinema all’aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale

Festa di Roma, Nastasi: “Per i 20 anni programma ricco nella casa degli autori indipendenti” - X Vai su X

Qualche scatto di ieri del Roma Borgata Festival in programma fino a domenica al Parco della Torre. Oggi GIOVEDI 18 SETTEMBRE: Ore 18.00 Theseus II (60 min.) Circo contemporaneo tra acrobatica e poesia visiva: un naufragio cosmico diventa occasi Vai su Facebook

Roma 2025: nel programma Dracula di Luc Besson, Sandokan con Can Yaman, Hamnet e il film su Rosa Ricci; Festa del Cinema di Roma 2025, il programma completo (diretta); Festa del Cinema di Roma 2025, il programma della ventesima edizione.

Roma 2025: nel programma Dracula di Luc Besson, Sandokan con Can Yaman, Hamnet e il film su Rosa Ricci - Tanti titoli, da opere d'autore a film indirizzati al grande pubblico, in programma a Roma: Hamnet e il Dracula di Luc Besson in programma oltre all'attesa serie reboot su Sandokan e a Cinque secondi ... Secondo movieplayer.it

Festa del Cinema di Roma 2025: annunciato il programma della 20ª edizione - Festa del Cinema di Roma 2025: la 20ª edizione dal 15 al 26 ottobre. Lo riporta atomheartmagazine.com