Rocky Sylvester Stallone | Una delle scene più famose era completamente improvvisata

La star della saga sul pugile più famoso del grande schermo ha svelato un aneddoto sul una delle sequenze più ricordate del primo film. Sylvester Stallone è tornato a parlare di Rocky nel corso di una puntata dello show condotto da Jimmy Fallon. La star si è soffermato in particolare su una scena famosa del film. Sly ha confessato che la sequenza tanto amata dai fan in realtà non era scritta in quei termini nella sceneggiatura ed è stata totalmente improvvisata. Quella scena famosa di Rocky era improvvisata Stallone si riferisce alla scena in cui Rocky porta sui gradini il suo cane, Birillo: "Al primo ciak ho detto: 'Lasciatemi portare il mio cane su per i gradini'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Sylvester Stallone e l’addio ad Hulk Hogan, i due insieme in Rocky III: “Rese speciale quel film”
I Play Rocky: Anthony Ippolito interpreterà il giovane Sylvester Stallone
I Play Rocky: Sylvester Stallone svela se è coinvolto nel film - Sylvester Stallone chiarisce di non essere coinvolto in I Play Rocky, il film di Peter Farrelly sulla nascita del leggendario Rocky. Riporta cinefilos.it