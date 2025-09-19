La star della saga sul pugile più famoso del grande schermo ha svelato un aneddoto sul una delle sequenze più ricordate del primo film. Sylvester Stallone è tornato a parlare di Rocky nel corso di una puntata dello show condotto da Jimmy Fallon. La star si è soffermato in particolare su una scena famosa del film. Sly ha confessato che la sequenza tanto amata dai fan in realtà non era scritta in quei termini nella sceneggiatura ed è stata totalmente improvvisata. Quella scena famosa di Rocky era improvvisata Stallone si riferisce alla scena in cui Rocky porta sui gradini il suo cane, Birillo: "Al primo ciak ho detto: 'Lasciatemi portare il mio cane su per i gradini'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rocky, Sylvester Stallone: "Una delle scene più famose era completamente improvvisata"