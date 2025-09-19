Un nuovo progetto cinematografico si prepara a raccontare la storia dietro uno dei film più iconici del cinema sportivo: Rocky. Diretto da Peter Farrelly, I Play Rocky si propone di offrire una rappresentazione drammatica della realizzazione di questa pellicola leggendaria, vincitrice di tre Premi Oscar e considerata un punto di riferimento nel genere delle storie di sfavoriti. L’attenzione si concentra sulla fase produttiva e sui personaggi coinvolti, con particolare interesse per il rapporto tra i protagonisti e la leggenda Sylvester Stallone. il racconto della genesi di rocky in chiave drammatica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Rocky: Sylvester Stallone rivela il suo coinvolgimento nel film