Rocky | Sylvester Stallone rivela il suo coinvolgimento nel film

Un nuovo progetto cinematografico si prepara a raccontare la storia dietro uno dei film più iconici del cinema sportivo: Rocky. Diretto da Peter Farrelly, I Play Rocky si propone di offrire una rappresentazione drammatica della realizzazione di questa pellicola leggendaria, vincitrice di tre Premi Oscar e considerata un punto di riferimento nel genere delle storie di sfavoriti. L’attenzione si concentra sulla fase produttiva e sui personaggi coinvolti, con particolare interesse per il rapporto tra i protagonisti e la leggenda Sylvester Stallone. il racconto della genesi di rocky in chiave drammatica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Rambo ringiovanito grazie all’IA? Il sogno segreto di Stallone: “Avrei potuto interpretarlo io!” - L'attore ha rivelato di aver proposto ad alcuni dirigenti un prequel di Rambo con protagonista lui stesso ringiovanito (come accaduto per The Irishman) ... Da msn.com
Rocky, Sylvester Stallone aggiorna sullo sviluppo della serie tv prequel - Intervistato da Inspire Me, l’attore statunitense ha dichiarato: “Il prequel di Rocky mi sta veramente a cuore. Scrive tg24.sky.it