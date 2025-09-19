Rocket Raccoon Green Lantern di DC
l’ingresso di rocket raccoon nel corpo dei lanterne verdi: un crossover tra marvel e dc. Nel panorama dei fumetti, i crossover tra universi diversi rappresentano eventi di grande impatto, capaci di unire personaggi iconici in storie sorprendenti. Recentemente, si è assistito a una collaborazione storica tra due giganti del settore: Marvel e DC. Questa volta, uno dei protagonisti più amati dell’MCU ha fatto il suo debutto nel mondo dei supereroi DC, entrando a far parte della prestigiosa Green Lantern Corps. rocket raccoon come nuovo membro della green lantern corps. Nel numero speciale di MarvelDC: DeadpoolBatman, scritto da Al Ewing e illustrato da Dike Ruan, Rocket Racoon diventa ufficialmente un membro del corpo delle Lanterne Verdi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Rocket raccoon nel dc universe: la versione più stravagante e scioccante
