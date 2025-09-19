Roccamontepiano si tinge di verde per la Giornata Nazionale SLA | libri in dono al Don Orione grazie alla solidarietà dei cittadini
n piccolo gesto che racconta una grande storia di empatia, cultura e inclusione. In occasione della XVIII Giornata Nazionale sulla SLA – celebrata il 18 settembre con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio dell’Anci – anche il territorio teatino ha dato il suo contributo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: roccamontepiano - tinge
Roccamontepiano si tinge di verde per la Giornata Nazionale SLA: libri in dono al Don Orione grazie alla solidarietà dei cittadini; Roccamontepiano si tinge di verde per la Giornata Nazionale SLA: libri in dono al Don Orione grazie alla solidarietà dei cittadini; Inaugurata la nuova scuola a Pollutri: 'Un plesso sicuro e sostenibile, frutto di sei anni di lavoro'.