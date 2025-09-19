Rivolta della maggioranza contro il vicesindaco | arriva la revoca
Una vera e propria ‘sommossa’ politica da parte della maggioranza nei confronti del vicesindaco di Vitulazio, Melania Russo. Una situazione che ha costretto il sindaco Antonio Scialdone a revocare la carica di vicesindaco e assessore nonché tutte le deleghe affidate.Lo si evince dal decreto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Rivolta della maggioranza contro il vicesindaco: arriva la revoca; Brusciano: è Nicola Braccolino il nuovo vicesindaco, scintille in consiglio con l’opposizione; Terremoto politico a Mandatoriccio: sfiduciato il sindaco Grispino.
Rivolta della maggioranza contro il vicesindaco: arriva la revoca - Il sindaco Antonio Scialdone esclude Melania Russo dalla giunta: il nuovo vice è Antimo Scialdone, le deleghe distribuite tra Giusy Magliocca e Francesco Di Gaetano. Lo riporta casertanews.it
Turbolenze nella maggioranza: "La Lega non farà da stampella" - Il vicesindaco Alberici, con l’assessora Mei, ha partecipato alle celebrazioni per la liberazione di Viareggio. Riporta msn.com