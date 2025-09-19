Rivolta della maggioranza contro il vicesindaco | arriva la revoca

Una vera e propria ‘sommossa’ politica da parte della maggioranza nei confronti del vicesindaco di Vitulazio, Melania Russo. Una situazione che ha costretto il sindaco Antonio Scialdone a revocare la carica di vicesindaco e assessore nonché tutte le deleghe affidate.Lo si evince dal decreto. 🔗 Leggi su Casertanews.it