Riunione aperta ai soci a Sant' Andrea
Arezzo, 19 settembre 2025 – Giovedì 25 settembre alle ore 21.00 nella Sala d'Armi Enzo Piccoletti di Porta Sant'Andrea. Il Consiglio Direttivo di Porta Sant'Andrea invita i soli soci a partecipare alla riunione che si terrà giovedì 25 settembre alle ore 21.00, nella Sala d'Armi Enzo Piccoletti, al fine di affrontare i temi di strettissima attualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: riunione - aperta
La riunione del Comites del 6 Settembre, aperta al pubblico, è stata un’occasione per fare il punto sullo status dei insieme al . per il Vai su Facebook
Riunione aperta ai soci a Sant'Andrea; Ecoopera: l’assemblea ha eletto Matteo Zanella nuovo presidente; L’assemblea dei Soci Bene Banca: una crescita a doppia cifra in tutti i comparti.
Riunione aperta ai soci a Sant'Andrea - Arezzo, 19 settembre 2025 – Riunione aperta ai soci a Sant'Andrea Giovedì 25 settembre alle ore 21. Da lanazione.it
Assemblea di Arezzo 2020 a sostegno di Francesco Romizi, capolista AVS alle regionali - 15, al Circolo Aurora in Piazza Sant'Agostino ad Arezzo, si terrà l'assemblea dei soci di Arezzo 2020, aperta a cittadini, associazioni e comitati ... lanazione.it scrive