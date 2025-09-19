Settembre segna il passaggio dall’estate all’autunno, con giornate più corte, temperature più miti e un’atmosfera che invita a rallentare, ritrovare il proprio ritmo e dedicarsi al benessere. Nel Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination, nel cuore della Maremma Toscana e parte del gruppo Terme & Spa Italia, ogni esperienza accompagna questo momento di transizione, tra musica, degustazioni, rituali e pratiche rigeneranti, per vivere il benessere in modo autentico e consapevole. Da oggi a domenica, in occasione del World Wellness Weekend e dell’ equinozio d’autunno, Terme di Saturnia propone un fine settimana dedicato alla riscoperta di sé e all’armonia tra corpo, mente e spirito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rituali sensoriali. Benessere d’autunno alle Terme di Saturnia