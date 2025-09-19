Ritratto della giovane in fiamme | la spiegazione del finale del film

Cinefilos.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film Ritratto della giovane in fiamme ( qui la recensione ) di Céline Sciamma ha una scena finale straordinaria, i cui ultimi momenti sono ricchi di profondo significato. Il quarto lungometraggio di Sciamma ha debuttato al Festival di Cannes nel 2019, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura e il Queer Palm. Come altri film romantici simili, Ritratto della giovane in fiamme racconta la storia di Marianne ( Noémie Merlant ) ed Héloïse ( Adèle Haenel ); la prima è una pittrice, la seconda è il soggetto che le è stato segretamente affidato da dipingere prima di un matrimonio combinato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ritratto - giovane

So a cosa pensi Céline Sciamma, Ritratto della giovane in fiamme; Ritratto della giovane in fiamme – Dialettica di uno sguardo femminista; La recensione di Ritratto della giovane in fiamme.

Cerca Video su questo argomento: Ritratto Giovane Fiamme Spiegazione