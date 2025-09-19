Ritratti di personaggi famosi realizzati con scarti Presentati alla Milano Beauty Week

Tv2000.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Armani a Bolle, sino a due papi, i ritratti ecologici di Màryam Ghanbariàn, valorizzando gli scarti in arte, conquistano la Milano Beauty Week. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

