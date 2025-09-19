Ritratti di famiglia a Villa Carlottta | I Bisi una dinastia di artisti nella Lombardia romantica

L’esposizione, dal titolo “Ritratto di famiglia. I Bisi, una dinastia di artisti nella Lombardia romantica tra Manzoni, Hayez e la principessa Belgiojoso”, a cura di Maria Cristina Brunati, Maria Angela Previtera e Sergio Rebora, organizzata con il coordinamento scientifico di Alberto Corvi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

