Rito satanico a Catania sfugge di mano e scoppia un pericoloso incendio 71enne nei guai

Un uomo di 71 anni è stato denunciato per incendio doloso a Catania dopo aver acceso fuochi in casa per un rito satanico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

