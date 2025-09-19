Rito satanico a Catania sfugge di mano e scoppia un pericoloso incendio 71enne nei guai

Un uomo di 71 anni è stato denunciato per incendio doloso a Catania dopo aver acceso fuochi in casa per un rito satanico.

Catania, incendio durante un rito satanico: in casa trovate armi e un altare con oggetti di stregoneria - All’interno della casa erano custodite ben sette bombole di gas, che avrebbero potuto provocare un’esplosione devastante, in grado ... Segnala catania.liveuniversity.it