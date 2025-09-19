Il “calvario” che molti ex lavoratori del pubblico impiego devono sostenere per ottenere il proprio Trattamento di fine servizio (Tfs), la liquidazione che a un lavoratore privato arriva nei giorni immediatamente successivi al pensionamento, è da sempre oggetto di lamentele e di vere e proprie sofferenze da parte dei diretti interessati. Anche a Bergamo e provincia non sono pochi i casi di persone che attendono ben oltre i 27 mesi previsti da una norma già discriminante in sé stessa, e ancora non pochi quelli che hanno dovuto rivolgeresti a banche o finanziarie per ottenere un anticipo che di fatto toglie parte del “tesoretto” custodito per tuttala vita professionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ritardi sul pagamento del trattamento di fine servizio: "Inps nega diritti ai pensionati pubblici"