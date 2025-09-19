Rissa tra giovani al Bronx | denunciate tre persone
Sono stati rintracciati e denunciati tre dei giovani di origine straniera responsabili delle aggressioni avvenute nella notte di giovedì 18 settembre al Bronx e in via Mazzini. Due persone sono rimaste ferite. I ragazzi - di 20, 27 e 32 anni - sono stati invece deferiti in stato di libertà. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
