Rissa sfiorata insulti e minacce Trump e Re Carlo a cena è successo di tutto | clamoroso

Thesocialpost.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di forte tensione si sarebbero verificati nel dietro le quinte della sontuosa cena di gala al Castello di Windsor, tenutasi durante la visita di Stato del presidente Donald Trump nel Regno Unito. Mentre nella sala principale i reali britannici accoglievano il presidente americano con ogni onore, nelle cucine scoppiava una lite furibonda, quasi sfociata in una rissa. A riportarlo è il Daily Mail, che cita fonti interne al palazzo. L’evento è stato uno dei momenti clou della visita ufficiale di Trump e della moglie Melania, accolti da Re Carlo III, il principe William e la principessa Kate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

