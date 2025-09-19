Rissa scoppiata in via Gramsci Scatta il Dacur per cinque giovani

Rissa in via Gramsci per futili motivi: scatta il Dacur per cinque giovani. Si tratta della misura di prevenzione emessa dal questore, dopo la segnalazione e le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Macerata. In cinque, l’11 luglio, in via Gramsci si erano resi protagonisti di una violenta colluttazione, per futili motivi, iniziata nelle vicinanze di un locale pubblico. Grazie all’attività di indagine dei militari del nucleo operativo e radiomobile di Macerata, tutti i responsabili erano stati denunciati per rissa e, successivamente, la compagnia dei carabinieri di Macerata per loro aveva richiesto provvedimenti di natura amministrativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa scoppiata in via Gramsci. Scatta il Dacur per cinque giovani

Macerata, dall’alcol ai calci e pugni in via Gramsci, per cinque giovani 14 locali pubblici vietati con il Daspo - MACERATA Quando avevano iniziato a darsele di santa ragione in strada il livello di alcol nel sangue era piuttosto consistente, ora per cinque giovani diventano off limits 14 locali maceratesi ... Da corriereadriatico.it