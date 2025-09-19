Rissa alla Camera il video che inchioda proprio loro | il colpo di scena
L’atmosfera nella Camera dei Deputati si è fatta tesa già prima dello scrutinio conclusivo. Sussurri, gesti discreti e scambi di sguardi tra i parlamentari lasciavano presagire che la giornata non avrebbe seguito la routine consueta. Il verdetto del tabellone elettronico, appena apparso, ha sciolto la tensione in un applauso intenso che ha coinvolto tanto i banchi della maggioranza quanto quelli del governo. Con la terza approvazione è stata sancita la riforma della giustizia, una misura che si prefigge di cambiare profondamente l’assetto del sistema giudiziario nazionale. Leggi anche: Sondaggi politici, balzo importante per due partiti: chi festeggia e chi no Camera, tensione e reazioni dopo la votazione della riforma Nordio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: rissa - camera
Separazione delle carriere, alla Camera arriva il terzo sì. Poi la rissa: seduta sospesa
Separazione delle carriere, alla Camera arriva il terzo sì ma poi scoppia la rissa. Seduta sospesa
La Camera approva la separazione delle carriere e scoppia la rissa
Rissa sfiorata alla Camera dopo il penultimo via libera al ddl sulla Giustizia. Meloni: «Riforma storica». Scontro tra Tajani e Pd-M5S: «Le opposizioni? Non ce vonno sta...» Vai su Facebook
Rissa alla Camera. L’incontro Trump-Starmer. Francesi ancora in piazza - X Vai su X
?? Blocca l'auto in mezzo alla Statale 36 e cerca la rissa: follia in strada; “Non adesso!”. Rissa alla Camera, il VIDEO che inchioda proprio loro: colpo di scena folle; Giachetti fa saltare i nervi alla sinistra, rissa sfiorata alla Camera su giustizia e magistrati.
“Non adesso!”. Rissa alla Camera, il VIDEO che inchioda proprio loro: colpo di scena folle - Il brusio sommesso, i sussurri tra i banchi, le occhiate d’intesa: ogni gesto ... Secondo thesocialpost.it
Rissa sfiorata in Aula dopo l'approvazione della separazione delle carriere - Bagarre in Aula alla Camera dopo l'approvazione della separazione delle carriere, a cui sono seguiti gli applausi del Governo. Da ilgiornale.it