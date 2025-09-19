L’atmosfera nella Camera dei Deputati si è fatta tesa già prima dello scrutinio conclusivo. Sussurri, gesti discreti e scambi di sguardi tra i parlamentari lasciavano presagire che la giornata non avrebbe seguito la routine consueta. Il verdetto del tabellone elettronico, appena apparso, ha sciolto la tensione in un applauso intenso che ha coinvolto tanto i banchi della maggioranza quanto quelli del governo. Con la terza approvazione è stata sancita la riforma della giustizia, una misura che si prefigge di cambiare profondamente l’assetto del sistema giudiziario nazionale. Leggi anche: Sondaggi politici, balzo importante per due partiti: chi festeggia e chi no Camera, tensione e reazioni dopo la votazione della riforma Nordio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rissa alla Camera, il video che inchioda proprio loro: il colpo di scena