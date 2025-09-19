Rissa a colpi di lama e di bottiglia al Bronx e in via Mazzini | feriti due giovani

Disordini al Bronx e in via Mazzini a due passi dalla festa del libro Pordenonelegge. Due persone sono rimaste ferite a seguito di una rissa avvenuta nella serata di giovedì 18 settembre. Entrambi sono stati subito soccorsi dal personale medico infermieristico giunto sul posto per prestare le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: rissa - colpi

Rissa a colpi di bottiglie, arrestati due uomini in piazza San Salvatore

Rissa in strada, tre denunciati. Zuffa a colpi di bottiglia: i coinvolti hanno precedenti

Novoli, mega rissa a colpi di pietre. “Erano in trenta. C’è chi è salito ai piani alti per paura di esser colpito”

Foggia, maxi rissa a colpi di asce e coltelli nei pressi di un bar: 15 i coinvolti Violentissimo scontro tra due bande Rom in via Gioberti: nella lite è rimasta ferita una donna. L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì 10 settembre. Testimoni hanno ch Vai su Facebook

Rissa con colpi di casco e coltellate, arresti a Palermo Sei misure cautelari per l'episodio avvenuto ad agosto in Corso dei Mille. Movida violenta: in provincia sospese due discoteche dal questore @TgrRai - X Vai su X

Rissa a colpi di lama e di bottiglia al Bronx e in via Mazzini: feriti due giovani; Calcinaia, rissa in centro a colpi di coltello e bottiglie di vetro: tre denunciati; Rissa a colpi di bottiglia: ora è allarme tra i giovani (Video).

Rissa a colpi di lama a pochi metri dagli stand di Pordenonelegge: un giovane ricoverato con ferite da taglio. I rilievi della polizia VIDEO - Una rissa tra i teatri naturali e non di Pordenonelegge, iniziata nel “solito” Bronx. Lo riporta ilgazzettino.it

Via Quarenghi, rissa a colpi di cocci di bottiglia per motivi di gelosia: gravissimo un 32enne - Sarebbero volate alcune parole grosse, poi in fretta si sarebbe passati alle mani e a un parapiglia nel quale sono spuntati anche dei cocci di bottiglia: sono stati momenti concitati quelli ... Come scrive bergamonews.it