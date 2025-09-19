Risposte a occhi chiusi sorrisi lusingati sospiri | l’intervista di Salvini alla tv israeliana che sembra quasi un esame | Il video

Le proteste pro Palestina? “Non penso sappiano per cosa stiano protestando, il terrorismo islamico è il principale problema al mondo oggi”. E ancora, l’ Onu? “Vale come alcune istituzioni europee che sono contro Israele per principio e sono complici di un antisemitismo dilagante”. Nell’intervista alla tv israeliana i24News, Matteo Salvini, infila uno dopo l’altro attacchi ai sostenitori dei palestinesi. Orgoglioso forse di essere “dalla parte giusta della storia”, come gli dice alla fine dell’intervista-esame la giornalista che lo intervista, Salvini esclude che l’Italia possa riconoscere uno Stato palestinese: “Dopo i fatti di sangue di Hamas e con Hamas ancora attivo è un errore clamoroso” dice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

