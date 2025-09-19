Rischio bomba sanitaria Covid e influenza l’allarme degli esperti
Dopo un'estate di apparente tregua, un nuovo allarme sanitario torna a preoccupare. Settembre ha riportato in evidenza un aumento costante dei casi e un rischio concreto di sovrapposizione con l'influenza stagionale. Gli esperti parlano di una "fiammata" che potrebbe trasformarsi in una nuova ondata autunnale, proprio mentre milioni di studenti sono rientrati in classe. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i contagi sono in rapido aumento. Tra il 4 e il 10 settembre, rileva La Stampa, l'incidenza è passata da 3 a 5 casi ogni 100mila abitanti.
"Juve, rischio nuova penalizzazione": l'avvocato lancia la bomba | Altro che Osimhen, ecco cosa succede il 5 settembre
