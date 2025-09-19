Riscatto della laurea scontato con il ddl Bucalo | come funziona

Il tema del riscatto della laurea torna al centro del dibattito politico. Con il disegno di legge n. 1413, presentato in Senato dalla senatrice Carmela Bucalo (Fratelli d’Italia), si punta a introdurre nuove agevolazioni per il personale del comparto istruzione e ricerca. L’obiettivo è quello di rendere più accessibile la valorizzazione degli anni universitari ai fini pensionistici, riducendo i costi e riconoscendo il peso della formazione nella carriera di insegnanti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Riduzione del costo per il riscatto della laurea. Uno dei punti più rilevanti della proposta riguarda la drastica riduzione dell’onere economico del riscatto della laurea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

