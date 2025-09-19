Riqualificazione e sicurezza nelle scuole messi sul piatto 5 milioni a Civitavecchia

Civitavecchia, 19 settembre 2025 – La Città Metropolitana ha stanziato oltre 5 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con un focus particolare sulla sicurezza, l’efficienza energetica e la modernizzazione da destinare agli edifici scolastici di Civitavecchia. Con una media di 60.000,00 euro annui per ciascun edificio, verranno realizzati interventi cruciali come nuovi laboratori, il rifacimento dei campi sportivi, e la messa in sicurezza dei cornicioni. Gli interventi. Gli interventi riguardano i nove istituti superiori di Civitavecchia, tra cui licei, istituti tecnici e centri di formazione professionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

