Ripristino ferrovia | L’idea della ciclovia è senza fondamento

"Leggiamo con meraviglia la proposta di Paolo Bettini, Franco Belcari e Adriano Lombardi “Meglio una ciclovia attrezzata del ripristino del vecchio treno” di cui all’articolo apparso nei giorni scorsi su La Nazione, alla quale è seguita la presa di posizione di Francesca Giorli, leader della minoranza in Consiglio Comunale a Volterra". E’ l’attacco dell’associazione Volterratreno che torna sull’annosa questione della ferrovia che da Cecina arriva a Saline di Volterra. Una linea praticamente abbandonata, chiusa dal 2020 quando imperversò la pandemia. Fu il colpo di grazia di un collegamento che già zoppicava per vari motivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

