Ripristino ferrovia | L’idea della ciclovia è senza fondamento
"Leggiamo con meraviglia la proposta di Paolo Bettini, Franco Belcari e Adriano Lombardi “Meglio una ciclovia attrezzata del ripristino del vecchio treno” di cui all’articolo apparso nei giorni scorsi su La Nazione, alla quale è seguita la presa di posizione di Francesca Giorli, leader della minoranza in Consiglio Comunale a Volterra". E’ l’attacco dell’associazione Volterratreno che torna sull’annosa questione della ferrovia che da Cecina arriva a Saline di Volterra. Una linea praticamente abbandonata, chiusa dal 2020 quando imperversò la pandemia. Fu il colpo di grazia di un collegamento che già zoppicava per vari motivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Torna pienamente operativa la ferrovia per Malpensa, dopo l'incredibile incidente causato da un cantiere sull'autostrada A8. Il ripristino del binario interrotto è stato completato in 36 ore #malpensa #ferrovia - facebook.com Vai su Facebook
Cà Bianca, ciclovia chiusa. Via ai lavori di ripristino: "Un intervento risolutivo" - Un nastro bianco e rosso impedisce dallo scorso fine settimana l’accesso alla ciclovia "comparto 5" della zona artigianale e industriale Cà Bianca, un paio di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it