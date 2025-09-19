Riposerà a Gerola Chiara Zugnoni la giovane mamma morta in moto
Riposerà a Gerola Alta, tra le montagne che considerava casa, Chiara Zugnoni, la 36enne rimasta vittima sabato sera di un tragico incidente stradale nel Pavese. Originaria del paese attraverso il padre Paolo, la donna aveva trascorso qui molte estati da bambina insieme alla madre Annalisa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: riposer - gerola
Mamma morta Riposerà in Valtellina.
Per un giro in moto di poche centinaia di metri perde la vita: sbalzata dalla potente Kawasaki muore sul colpo Chiara Zugnoni, mamma di due bimbi lutto in Valtellina - Era originaria di Gerola Alta la famiglia di Chiara Zugnoni, 36enne vittima di un terribile incidente stradale avvenuto sabato sera. Da ildolomiti.it
Chiara morta contro il guard rail, indagato il giovane motociclista - Lo schianto in moto costato la vita a Chiara Zugnoni, 36 anni, di Pavia, è al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura per omicidio stradale. laprovinciapavese.gelocal.it scrive