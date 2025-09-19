Riparte lo sport per bambini medico-fisiatra | Benefici su postura psiche e peso

Bernetti, 'mettiamo da parete vecchie credenze, come quella ad esempio che il nuoto sia un’attività fisica positiva per la colonna vertebrale' Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - L'inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta un momento cruciale per la crescita delle bambine, bambini, ragazz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

riparte lo sport per bambini medico fisiatra benefici su postura psiche e peso

riparte sport bambini medicoRiparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso" - Bernetti (Simfer): 'Mettiamo da parete vecchie credenze, come quella ad esempio che il nuoto sia un’attività fisica positiva per la colonna vertebrale' ... Lo riporta msn.com

