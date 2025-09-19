Riparte la stagione della Miwa | obiettivo le fasi play off
Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa parteciperà parteciperà per il terzo anno consecutivo al campionato di Serie B Interregionale. Questo pomeriggio in contrada Santa Colomba nel rinnovato palazzetto, peraltro di proprietà della stessa Miwa, la presentazione ufficiale della squadra cestista di Benevento. Prima partita stagionale nella Capitale. Obiettivo è quello di raggiungere le fasi play off per la compagine maschile allenata da coach Parrillo. Presentata questa sera anche la squadra femminile dopo la promozione in Serie B conquistata la scorsa primavera, le giocatrici quest’anno con il nome di Yolo+. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: riparte - stagione
Basket, dopo una stagione da dimenticare, il CUS Pisa riparte da Stefano Dari
Cambiaso a Mediaset: «La prossima stagione verrà approcciata in maniera diversa, si riparte da zero. Il bilancio del Mondiale è positivo, vi spiego perché»
Treviglio riparte da capitan Reati: 13ª stagione, alla caccia del record di presenze
Con un classico di Seneca, riparte la stagione al Teatro Kismet di Bari. Tutto pronto per il debutto nazionale domani sera. Vai su Facebook
Basket, la Miwa Benevento si presenta: squadra, novità e obiettivi per una stagione da protagonisti; Basket, la Miwa Benevento riparte da ben cinque riconferme fondamentali; Riparte la stagione della Miwa: obiettivo le fasi play off.
Riparte la stagione della Tav Treviglio, coach Villa: “Gruppo compatto e tifosi uniti gli ingredienti” - Dopo la rifondazione societaria dell’anno scorso seguita al trasloco della Blu Basket, Treviglio Brianza Basket riparte con l’entusiasmo che da sempre caratterizza una ... Segnala bergamonews.it
Primavera, si riparte con mister Campedelli : "Primo obiettivo: valorizzare i nostri ragazzi" - Primo passo il ritrovo, ieri, al Manuzzi, dove il gruppo è stato accolto da Massimo Agostini, neo responsabile del settore giovanile, da Davide Succi ... Si legge su ilrestodelcarlino.it