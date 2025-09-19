Rinviato il concorso regionale per Oss | la Fials Salerno chiede nuove date certe

Anteprima24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Le prove del  concorso unico regionale per Operatore socio sanitario, previste nelle giornate del 22, 24, 25 e 26 settembre prossimi, sono state rinviate a data da destinarsi. Una decisione che sta creando confusione e disagi tra migliaia di candidati e che rischia di aggravare le difficoltà delle aziende sanitarie già in carenza di personale. “È inaccettabile – dichiara  Carlo Lopopolo, segretario generale della  Fials Salerno – che dopo mesi di attesa si fermi tutto all’improvviso. I candidati avevano organizzato la propria vita personale e lavorativa per essere presenti e ora si trovano nel caos totale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

rinviato il concorso regionale per oss la fials salerno chiede nuove date certe

© Anteprima24.it - Rinviato il concorso regionale per Oss: la Fials Salerno chiede nuove date certe

In questa notizia si parla di: rinviato - concorso

Stop al concorso da 1274 assunzioni Oss della Regione Campania, rinviato anche a Napoli: la rabbia dei 25mila candidati

Marì Muscarà, Concorso OSS rinviato all’ultimo momento: “Uno schiaffo a 27mila candidati”

Asl Salerno, rinviato a sorpresa il concorso per Oss: è polemica

Concorso OSS Campania 2025: prove scritte rinviate a Salerno, Napoli in attesa; Perché è stato sospeso il concorso Oss della Regione Campania da 1274 assunzioni: rabbia dei 25mila candidati; Rinviato il concorso regionale per Oss: la Fials Salerno chiede nuove date certe.

rinviato concorso regionale ossConcorso Regionale Oss, tutto rinviato - Dopo il rinvio annunciato dall’Asl di Salerno, anche l’Asl Napol ... ilfattovesuviano.it scrive

rinviato concorso regionale ossConcorso Oss rinviato, Nursind: “migliaia di docenti persone lasciate nell’incertezza” - sanitari, atteso da migliaia di lavoratori, è stato improvvisamente rinviato a data da destinarsi. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rinviato Concorso Regionale Oss