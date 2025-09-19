Tempo di lettura: < 1 minuto Le prove del concorso unico regionale per Operatore socio sanitario, previste nelle giornate del 22, 24, 25 e 26 settembre prossimi, sono state rinviate a data da destinarsi. Una decisione che sta creando confusione e disagi tra migliaia di candidati e che rischia di aggravare le difficoltà delle aziende sanitarie già in carenza di personale. “È inaccettabile – dichiara Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno – che dopo mesi di attesa si fermi tutto all’improvviso. I candidati avevano organizzato la propria vita personale e lavorativa per essere presenti e ora si trovano nel caos totale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rinviato il concorso regionale per Oss: la Fials Salerno chiede nuove date certe