Rinnovi Inter, ufficiale: annunciato il prolungamento di contratto di tre giovani talenti impegnati anche con l’Under 23. L’ Inter ha ufficialmente annunciato il prolungamento pluriennale dei contratti di tre giovani talenti del settore giovanile, che stanno dimostrando le loro qualità anche con l ‘ Under 23 in questa stagione. IL COMUNICATO – «FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale per il prolungamento dei contratti di Yvan Maye, Issiaka Kamate e Jan Zuberek», si legge sul sito ufficiale del club. Yvan Maye, difensore classe 2006, è stato già utilizzato quattro volte in stagione, facendo vedere il suo potenziale nella difesa della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovi Inter, ufficiali tre prolungamenti dal settore giovanile: si tratta di Maye, Kamate e Zuberek

