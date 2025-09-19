Rinnovabili al 48% della domanda ad agosto 2025
Le rinnovabili arrivano a sfiorare il 48% della domanda elettrica ad agosto. Questo l’elemento principale dell’ultimo bollettino di Terna dedicato ai consumi di energia. Fabbisogno in calo. Il fabbisogno di energia elettrica – secondo i nuovi dati di Terna – nel mese di agosto 2025 è stato pari a 24,7 miliardi di kWh (kilowattora), in calo dell’8,9% rispetto ad agosto 2024 (quando raggiunse il record di 27 miliardi di kWh ); una variazione negativa ottenuta anche con un giorno lavorativo in meno (20 contro 21) e una temperatura media mensile inferiore di 1,5 gradi. A livello territoriale, la variazione tendenziale di agosto è risultata ovunque negativa: -7,5% al nord, -9,8% al centro e -10,8% al sud e nelle isole. 🔗 Leggi su Lapresse.it
rinnovabili - domanda
