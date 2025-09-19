Rinascita l’attesa di Bolognesi | Per restare in alto serve equilibrio
C'è tanta voglia di basket in casa Dole. L'estate degli scrimmage, delle amichevoli e, infine, della Supercoppa, lascia spazio al campionato, alla maratona di 38 partite che inizierà domani sera a Milano. Come ci arriva il gruppo biancorosso? Bene, parola di Alessandro Bolognesi. "Sì, ci arriviamo bene – dichiara il direttore tecnico di Rinascita Basket Rimini –, anche se è stata una preseason strana. Abbiamo fatto anche amichevoli con squadre di A2, ma in quei momenti erano incomplete, con infortunati, e quindi non siamo riusciti a capire a che punto eravamo fino alla Supercoppa. In quella occasione, nello scorso weekend, abbiamo giocato una buonissima partita venerdì con la Fortitudo e una gara in alcuni momenti buona e in altri meno domenica con Cividale.
