C’è tanta voglia di basket in casa Dole. L’estate degli scrimmage, delle amichevoli e, infine, della Supercoppa, lascia spazio al campionato, alla maratona di 38 partite che inizierà domani sera a Milano. Come ci arriva il gruppo biancorosso? Bene, parola di Alessandro Bolognesi. "Sì, ci arriviamo bene – dichiara il direttore tecnico di Rinascita Basket Rimini –, anche se è stata una preseason strana. Abbiamo fatto anche amichevoli con squadre di A2, ma in quei momenti erano incomplete, con infortunati, e quindi non siamo riusciti a capire a che punto eravamo fino alla Supercoppa. In quella occasione, nello scorso weekend, abbiamo giocato una buonissima partita venerdì con la Fortitudo e una gara in alcuni momenti buona e in altri meno domenica con Cividale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rinascita, l'attesa di Bolognesi: "Per restare in alto serve equilibrio"