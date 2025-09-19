Rinascita l’attesa di Bolognesi | Per restare in alto serve equilibrio

Sport.quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è tanta voglia di basket in casa Dole. L’estate degli scrimmage, delle amichevoli e, infine, della Supercoppa, lascia spazio al campionato, alla maratona di 38 partite che inizierà domani sera a Milano. Come ci arriva il gruppo biancorosso? Bene, parola di Alessandro Bolognesi. "Sì, ci arriviamo bene – dichiara il direttore tecnico di Rinascita Basket Rimini –, anche se è stata una preseason strana. Abbiamo fatto anche amichevoli con squadre di A2, ma in quei momenti erano incomplete, con infortunati, e quindi non siamo riusciti a capire a che punto eravamo fino alla Supercoppa. In quella occasione, nello scorso weekend, abbiamo giocato una buonissima partita venerdì con la Fortitudo e una gara in alcuni momenti buona e in altri meno domenica con Cividale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rinascita l8217attesa di bolognesi per restare in alto serve equilibrio

© Sport.quotidiano.net - Rinascita, l’attesa di Bolognesi: "Per restare in alto serve equilibrio"

In questa notizia si parla di: rinascita - attesa

Mamma a 48 anni dopo più di dieci anni di attesa: la rinascita di Olena

Fallout stagione 2: cresce l’attesa tra la rinascita dello streaming

rinascita l8217attesa bolognesi restareRinascita, l’attesa di Bolognesi: "Per restare in alto serve equilibrio" - L’estate degli scrimmage, delle amichevoli e, infine, della Supercoppa, lascia spazio al campionato, alla maratona di 38 partite che inizierà domani sera a Mil ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Rinascita L8217attesa Bolognesi Restare