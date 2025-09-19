Rinascita di daredevil | annuncio ufficiale della stagione 3

annuncio ufficiale sulla terza stagione di daredevil: rinascita. Le produzioni Marvel Studios hanno confermato in modo formale che Daredevil: Rinascita avrà una terza stagione, prima ancora della messa in onda della seconda. La comunicazione è arrivata da Brad Winderbaum, responsabile dei contenuti streaming, televisivi e animati del gruppo Marvel, durante un'intervista rilasciata a IGN. approvazione e programmi di produzione. Winderbaum ha dichiarato che la terza stagione del serial è stata già approvata e che le riprese inizieranno nel corso dell'anno prossimo. Questa decisione si inserisce in un quadro strategico più ampio, volto a rivedere l'approccio alle produzioni televisive Marvel, puntando su meno titoli ma con stagioni più coerenti e narrative più compatte.

In questa notizia si parla di: rinascita - daredevil

