Il fine settimana che sta per arrivare sarà quello della Berlin Marathon, evento planetario da 60.000 partecipanti, noto soprattutto per la podistica della domenica, una delle cinque “major” del calendario mondiale, con i protagonisti al via più che intenzionati a riportare qui il titolo di maratona più veloce del mondo, sottrattogli sia al maschile che al femminile dalla prova statunitense di Chicago. Il giorno prima, sabato 20, come consuetudine tornerà la maratona per pattinatori più partecipata e famosa del pianeta che, al suo interno, ospita la prova élite valida come tappa finale della World Inline Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimessi nella World Cup: "A Berlino corro per Avis"