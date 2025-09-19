Rigenerazione di Santa Croce Recupero edifici abbandonati Al via lo studio di un’esperta

SANTA CROCE La rigenerazione dei vecchi immobili conciari è ormai da decenni uno dei temi più importanti per Santa Croce. Sono troppi gli edifici abbandonati a ridosso del centro storico. Volumi enormi in preda al degrado e all’inevitabile consumo del tempo. La rincoversione di questi immobili è inserita nel Piano strutturale intercomunale che i Comuni di Santa Croce e Castelfranco – essendo contigui e con problematiche simili – hanno elaborato insieme e approvato nell’aprile del 2024, a poche settimane dalle elezioni Comunali che poi hanno cambiato colore delle due amministrazioni. L’iter va avanti e il Comune di Santa Croce – la nuova giunta guidata dal sindaco Roberto Giannoni – ha deciso di affidare alla professoressa architetto Federica Di Piazza, uno dei massimi esperti nazionali di rigenerazione urbana, "un incarico per la redazione di studi e analisi a supporto dell’avvio del procedimento di formazione del piano operativo comunale finalizzati alla definizione di una strategia di rigenerazione urbana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

