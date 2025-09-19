Rigenerazione di Santa Croce Recupero edifici abbandonati Al via lo studio di un’esperta
SANTA CROCE La rigenerazione dei vecchi immobili conciari è ormai da decenni uno dei temi più importanti per Santa Croce. Sono troppi gli edifici abbandonati a ridosso del centro storico. Volumi enormi in preda al degrado e all’inevitabile consumo del tempo. La rincoversione di questi immobili è inserita nel Piano strutturale intercomunale che i Comuni di Santa Croce e Castelfranco – essendo contigui e con problematiche simili – hanno elaborato insieme e approvato nell’aprile del 2024, a poche settimane dalle elezioni Comunali che poi hanno cambiato colore delle due amministrazioni. L’iter va avanti e il Comune di Santa Croce – la nuova giunta guidata dal sindaco Roberto Giannoni – ha deciso di affidare alla professoressa architetto Federica Di Piazza, uno dei massimi esperti nazionali di rigenerazione urbana, "un incarico per la redazione di studi e analisi a supporto dell’avvio del procedimento di formazione del piano operativo comunale finalizzati alla definizione di una strategia di rigenerazione urbana". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: rigenerazione - santa
Rigenerazione dell'antico quartiere di Santa Croce, via a progetto da oltre 5 milioni
A Santa Fiora parte l’originale operazione di rigenerazione urbana del centro storico promossa dal Comune. - facebook.com Vai su Facebook
Rigenerazione urbana ed energia condivisa: esperienze e opportunità lunedì 15 settembre ore 18 evento per raccontare i progetti di rigenerazione urbana che stanno trasformando il quartiere Santa Chiara Iscrizioni e info: https://fbk.eu/it/event/34121/rigener - X Vai su X
Rigenerazione di Santa Croce. Recupero edifici abbandonati. Al via lo studio di un’esperta; Il progetto Reggiane Parco Innovazione; Dopo anni di abbandono si recupera il quartiere di Santa Croce: approvato il progetto.
Rigenerazione di Santa Croce. Recupero edifici abbandonati. Al via lo studio di un’esperta - L’attività rientra nel completamento dell’iter del Piano strutturale intercomunale con Castelfranc ... Segnala lanazione.it
Il lascito del questore "La rigenerazione della zona Santa Croce è una mia sfida vinta" - "La riqualificazione del quartiere Santa Croce è tra le sfide vinte del mio lavoro qui, insieme all’avvio della Rcf Arena al Campovolo". Secondo ilrestodelcarlino.it