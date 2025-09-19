Riforma giustizia Tajani | Il referendum non sarà sul Governo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "Sono d'accordo con Nordio sul referendum: non sarà un quesito sul Governo. Credo che sarà un referendum sulla giustizia, per sapere se la vogliamo tenere com'è oggi o se la vogliamo cambiare. Non c'entra nulla il Governo, non c'entra la maggioranza. Faremo campagna per il sì ma non è un referendum sul Governo o meno. I cittadini dovranno scegliere tra una magistratura meno politicizzata, senza correnti o altro. Non sarò un referendum dove scegliere tra destra e sinistra" così il Ministro Antonio Tajani, intervenendo alla cerimonia di Forza Italia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: riforma - giustizia
Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»
Riforma della Giustizia, l’analisi di Sabino Cassese: “Conflitto agitato da toghe militanti”
Riforma della giustizia, Nordio interviene in Senato
Riforma della #Giustizia: Bisognerà scegliere fin dal concorso quale strada intraprendere, i due organi di autogoverno non saranno più elettivi e perderanno il potere disciplinare, che passa ad un’Alta corte istituita ad hoc. Stop alle correnti - X Vai su X
Scontro in Aula dopo il passaggio della riforma della giustizia Trump: “Deluso da Putin, ma voglio evitare la terza guerra mondiale” Meloni: “Non ci faremo intimidire dagli odiatori” Per l'edizione completa del @Tg1 tradotto in #LIS e per tutte le altre edizioni in L Vai su Facebook
Riforma giustizia, Tajani: Il referendum non sarà sul Governo; Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma; Separazione delle carriere: ok della Camera. Meloni: Andiamo avanti, Tajani: Per Berlusconi.
Riforma giustizia, Tajani: "Il referendum non sarà sul Governo" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Segnala la7.it
Oggi il voto definitivo alla Camera sulla riforma della giustizia. Meloni-Tajani: “La chiudiamo con il referendum” - La premier: "Voglio liberare le toghe dalla degenerazione correntizia". ilcorrieredelgiorno.it scrive